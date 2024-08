Die europäische Schengen-Freiheit wird geopfert Der eigentliche Grund für die Grenzkontrollen: Die Angst vor der AfD

An einem Abend auf der A 6 an der Goldenen Bremm in Saarbrücken: ein Auto mit Saarbrücker Kennzeichen nähert sich mit Schritttempo dem Kontrollposten der Bundespolizei. Die rote Kelle zwingt zum Anhalten. Fensterscheibe runter. Der Bundespolizist fragt: „Wo kommen sie her?“ Antwort des Saarbrückers: „Na, aus Frankreich natürlich.“ Dann wird es fast intim. Der Bundespolizist will tatsächlich wissen: „Was haben sie da gemacht?“ Der Saarbrücker sichtlich irritiert: „Na, Urlaub, was sonst?“ Der Bundespolizist leuchtet mit der Stabtaschenlampe Rückbank und Kofferraum ab. Dann gibt es endlich das Zeichen zum Weiterfahren.