Kommentar zur Corona-Bremse im Saarland : Die Bremse muss wirken – trotz allem

Die Bundesnotbremse stoppt teilweise den saarländischen Weg in der Corona-Krise. Das ist ärgerlich. Aber auch Kritiker müssen ihr jetzt Erfolg wünschen.

Jetzt bitte den Groll wegschieben, auch den berechtigten! In den nächsten Wochen müssen alle über ihren Schatten springen, die mit der Bundesnotbremse hadern und den Teil-Stopp des Saarland-Modells beklagen.

Aber jetzt keine Rechthaberei, keine Trotzreaktion! Die Zahlen müssen runter, um Menschen zu schützen – so oder so. Die Politik hat dafür die Notbremse gewählt. Sie gilt und muss Erfolg haben. Also: Regeln einhalten, Kontakte runter! Auch damit das Saarland wieder Handlungsspielraum hat.