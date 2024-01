Ehrgeizige Baupläne für Historisches Museum Saar So könnte sich der Saarbrücker Schlossplatz verändern

Denn jetzt soll sogar ein Museumsneubau her. Das ist ein Begriff, der seit dem Skandal um den Erweiterungsbau der Saarbrücker Modernen Galerie tabu schien, das Kölner Architekturbüro „trint und kreuder d.n.a.“ bringt ihn zurück in die Landespolitik. Beziehungsweise die Jury tut es, die den radikalen Schritt, den das Büro mit seinen Entwürfen bei einem europaweiten Planungswettbewerb ging, mit dem ersten Preis belohnte. Am Dienstag wurden alle 22 Entwürfe Vertretern der Medien in der Alten Post in Saarbrücken vorgestellt, ab Mittwoch können die Bürger in der Ausstellung sehen, wie sich der Schlossplatz verwandeln könnte.