„Frauenselbsthilfe Krebs“ in Saarbrücken kämpft für mehr Qualität in Kliniken „Die Klinikwahl hat Einfluss auf die Lebenszeit“

Sie weiß aus eigenem Erleben, wie wichtig es ist, sich im Falle einer schweren Erkrankung in die Hände von Experten zu begeben. Sich von Fachärzten behandeln zu lassen, die viel Praxiserfahrung haben und stets auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand sind. Monika Ludigs ist die Leiterin der Selbsthilfegruppe „Frauenselbsthilfe Krebs“ in Saarbrücken. Sie hat Eierstockkrebs, kämpft seit kurzem erneut mit einer Chemotherapie dagegen an. Monika Ludigs macht sich Sorgen um die künftige Behandlungsqualität in den Krankenhäusern. Grund ist die große Krankenhausreform, die derzeit im parlamentarischen Verfahren ist und im kommenden Jahr in Kraft treten soll. Die 60-jährige frühere Krankenschwester und ihre Selbsthilfegruppe würden gerne mitreden, wenn es um Änderungen in der medizinischen Versorgungsstruktur geht, und sie würden gerne von den Politikern frühzeitig darüber informiert werden.