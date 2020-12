Anstieg der Corona-Fallzahlen : Kliniken im Saarland haben kaum noch freie Intensivbetten

Saarbrücken Das Gesundheitsministerium drängt auf weitere Einschränkungen. Der erste Impfstoff könnte noch im Dezember geliefert werden.

Saar-Regierung will kurzfristig über Corona-Einschränkungen entscheiden

Derzeit werden 54 Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation behandelt. Dass die Stationen so voll sind, liegt nach Kollings Worten daran, dass die Kliniken weiter planbare Operationen durchführen, solange der Bund ihnen keine Freihaltepauschale zahlt.

Angesichts der angespannten Situation in den Krankenhäusern sprach sich Kolling dafür aus, die für Weihnachten geplanten Lockerungen zu überdenken und private Treffen auf zwei Haushalte zu beschränken. Am Freitag will das Landeskabinett über weitere Einschränkungen beraten. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nannte die Lage „alarmierend“ und forderte erneut einen bundesweiten „harten Lockdown“.