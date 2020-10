Große Löcher in Bilanzen : Kliniken im Saarland fehlen wegen Corona Millionen Euro

Saarbrücken Die leeren Betten reißen große Löcher in die Bilanzen. Die Auslastung ist immer noch nicht wieder auf dem Vor-Krisen-Niveau.

Die Corona-Krise hat die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der saarländischen Krankenhäuser nach Einschätzung von deren Dachverband noch weiter verschärft. Für das gesamte Jahr 2020 geht die Saarländische Krankenhausgesellschaft (SKG) inzwischen von einem Pandemie-bedingten Finanzloch in zweistelliger Millionenhöhe aus, wie Geschäftsführer Thomas Jakobs der SZ sagte. Besonders betroffen sind demnach die großen Kliniken, die im Frühjahr die meisten Covid-19-Patienten behandelten – also das Universitätsklinikum in Homburg, das Klinikum Saarbrücken (Winterberg) und das SHG-Klinikum in Völklingen.