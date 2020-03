Saarbrücken Die Epidemie bringt das Gesundheitssystem an die Grenzen. In allen Kliniken werden OPs abgesagt, um Intensivbetten freizuhalten. Auch im Saarland gibt es jetzt die ersten kritischen Fälle.

Die Worte, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dieser Tage den Geschäftsführern der Krankenhäuser schrieb, ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. „Verschieben Sie planbare Operationen und Eingriffe jetzt“, forderte Spahn. „Eine Entscheidung dieser unmittelbaren Tragweite hat es für den Krankenhausbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland wahrscheinlich noch nicht gegeben.“

Dass die Zahl der Corona-Patienten mit schwerwiegendem Verlauf deutlich steigen wird, ist nach der Erfahrung anderer Länder anzunehmen. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte, unter den etwa 80 Infizierten im Saarland seien auch Patienten in kritischem Zustand. „Wir müssen auch damit rechnen, dass sich der Zustand von infizierten Patientinnen und Patienten verschlechtern kann“, sagte er. Daher seien mehr Kapazitäten in Kliniken jetzt nötig.

Drastischer formulierte Gesundheitsminister Spahn: Die Epidemie könne das Gesundheitssystem an seine Grenzen „und darüber hinaus“ bringen. Der frühere Ärztliche Direktor der SHG-Kliniken Völklingen Helmut Isringhaus, inzwischen FDP-Landesvize, warnte vor einigen Tagen: „Wir müssen – auch angesichts der Situation in Lothringen – mit dem Schlimmsten rechnen.“

Die Kliniken handelten „mit sehr viel Augenmaß und Sachverstand“, sagt der Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft, Thomas Jakobs. „Wir bereiten uns vor, sofort reagieren zu können, wenn die Welle kommt.“ Die Zahl der Beatmungsplätze soll nach den Worten von Gesundheitsstaatssekretär Stephan Kolling (CDU) in Kürze von 800 auf 1000 aufgestockt werden. Auch zusätzliche Schutzmasken wurden geordert. Das Homburger Unternehmen Dr. Theiss Naturwaren hat den Auftrag erhalten, im großen Stil Desinfektionsmittel für Krankenhäuser und Arztpraxen herzustellen.

Das Krankenhaus in Lebach, das eigentlich im Juli dichtgemacht werden sollte, soll nun so lange in Betrieb bleiben, wie es zur Behandlung von Corona-Patienten notwendig ist. Das werde lageabhängig entschieden, sagte Kolling. Der Plan, stillgelegte Krankenhäuser wie Brebach, Dillingen oder Wadern zu reaktivieren, lässt sich hingegen erst einmal nicht umsetzen.