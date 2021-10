Umweltministerium lädt auch Bürger ein : Darum geht es beim Klimawandel-Kongress in Saarbrücken am Mittwoch

Saarbrücken Die Folgen des Klimawandels sind auch im Saarland zu spüren. Bei einem Kongress in Saarbrücken am Mittwoch soll jetzt die aktuelle Situation von Experten beleuchtet werden.

Zusammen mit Fachleuten und Bürgern will sich das saarländische Umweltministerium mit den Folgen des Klimawandels für das Bundesland befassen. „Die Starkregen bedingte Katastrophe im Ahrtal in diesem Sommer hätte mit einer geringfügig anderen Wetterlage auch Teile des Saarlandes treffen können“, sagte Umweltminister Reinhold Jost (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen uns in vielen Bereichen auf die Herausforderungen des Klimawandels bestmöglich vorbereiten.“

Dies gelte für die Land-, Forst- und Wasserwirtschaft genauso wie für den Schutz vor Extremwetterereignissen - sowohl im privaten Umfeld als auch in den Kommunen. Genau darum soll es am Mittwoch (27.10.) bei dem Kongress „Herausforderung Klimawandel“ in Saarbrücken gehen. Dabei sollen die Folgen für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft im Saarland unter die Lupe genommen und Anregungen zur Vorsorge gegeben werden. Zur Online-Teilnahme sind auch alle Bürger eingeladen.

Die Folgen des fortschreitenden Klimawandels seien auch im Saarland präsent, so das Ministerium. So seien die Hitzejahre 2018, 2019 und 2020 an den saarländischen Wäldern nicht spurlos vorbeigegangen. „Unter der anhaltenden Dürre haben Privat-, Kommunal- und Staatswald gleichermaßen gelitten“, sagte Jost. Der anhaltende Regen in diesem Jahr sei für viele Bäume zu spät gekommen, habe aber den saarländischen Wäldern insgesamt eine Verschnaufpause vom dauerhaften Hitzestress gegeben. War es in drei aufeinanderfolgenden Jahren im Sommer viel zu trocken für die Feldwirtschaft, hat in diesem Jahr laut Ministerium ein völlig verregnetes Erntejahr für vergleichbar schlechte Erträge in der Landwirtschaft gesorgt.

Auf dem Kongress soll unter anderen Ulrich Matthes, Leiter des Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen in der Wald- und Forstwirtschaft, Strategien für die saarländische Waldbewirtschaftung der Zukunft aufzeigen. Mareike Söder vom Thünen-Institut in Braunschweig erkläre Klimaanpassungsoptionen für die Bauern im Saarland. An die Referate schließen sich Diskussionen mit saarländischen Bürgermeistern, Verbandsvertretern aus dem Naturschutz und der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft an. Moderiert wird die Veranstaltung von dem Meteorologe und ARD-Wetterexperten Sven Plöger.

Mehr Informationen zum Kongress und der Teilnahme, finden Sie auf der offiziellen Seite des Ministeriums.

