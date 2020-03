Saarbrücken Für Montag waren zwar Grenzschließungen angekündigt worden, doch die meisten Übergänge im Saarland waren weiterhin frei passierbar. Nur an vier Stellen wurde kontrolliert. Das soll sich heute ändern – mit einer drastischen Maßnahme.

Hintergrund ist, dass die Bundespolizei am Montag zwar mit Grenzkontrollen angefangen hatte, das Personal allerdings – trotz Verstärkung durch die Bundesbereitschaftspolizei – nur für vier feste Kontrollstellen an der Goldenen Bremm und der Alten Bremm in Saarbrücken, in Überherrn und Perl reichte. Über kleinere Grenzübergänge rollte der Verkehr jedoch normal weiter.