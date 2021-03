Kein höheres Infektionsrisiko : Saar-Gymnasiallehrer scheitern mit Klage auf Corona-Impfung

Saarlouis Das Verwaltungsgericht des Saarlandes hat den Antrag des Saarländischen Philologenverbandes abgelehnt.

Die Gymnasiallehrer im Saarland haben keinen Anspruch darauf, wie ihre Kollegen aus Grund- und Förderschulen bei einer Corona-Schutzimpfung bevorzugt zu werden. Zu diesem Ergebnis ist das Verwaltungsgericht des Saarlandes in Saarlouis gekommen. Es hat am Dienstag den Antrag des Saarländichen Philologenverbands (SPhV) abgewiesen.

In der Begründung heißt es: „Selbst bei Annahme einer Verfassungswidrigkeit der Coronavirus-Impfverordnung kommt dem Antragsteller kein verfassungsunmittelbarer Anspruch auf gleiche Priorisierung wie Grundschullehrern zu.“ Es sei zwar davon auszugehen, dass hinsichtlich des Infektionsrisikos für Lehrkräfte an Grund-, Förder- und weiterführenden Schulen keine „relevanten Unterschiede“ bestünden, wenn die Vorgaben des Musterhygieneplans eingehalten würden. Allerdings sei es zulässig, die Priorisierung der Berufsgruppen nicht nur auf Gesundheits- beziehungsweise Infektionsgefahren zu stützen. Die höhere Priorisierung von Grundschullehrern sei von „sachlichen Gründen getragen“. Unter anderem, dass jüngere Schüler mehr Zuwendung bräuchten. Die Abstandsregeln seien in den Grund- und Förderschulen schwieriger umzusetzen. Außerdem könnten Defizite durch einen Ausfall des „strukturierten Lernens im Präsenzunterricht“ bei Grundschülern nicht so einfach aufgeholt werden als bei älteren Schülern. „In der Vorschulerziehung und im Grundschulbereich würden die Grundlagen für alle im späteren Schulleben erforderlichen Kompetenzen gelegt. Unterbrechungen dieser frühen Erziehungsleistungen könnten weitreichende Folgen für die darauf aufbauende spätere Ausbildung und auf die Chancengleichheit aller Kinder haben“, schreibt das Gericht.