Amtsleiter Hubert Meusel spricht von „Lapsus“ : Verwirrung um schärfere Corona-Regeln an Kitas im Saarland – Landesjugendamt zieht Schreiben zurück

Saarbrücken Vorerst gibt es doch keine verschärften Maßnahmen in den saarländischen Kitas. Das am Morgen versandte Schreiben an die Träger hätte noch nicht versandt werden sollen. Was war los?

Erst vor wenigen Stunden hatten die Träger der Kitas im Saarland ein Schreiben vom Landesjugendamt erhalten, wonach die Corona-Maßnahmen in den Einrichtungen verschärft werden sollten. Das Landesjugendamt begründete in diesem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, dass angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante und einer möglichen, drohenden Überlastung des Gesundheitssystems die Maßnahmen auch in den Kitas angepasst werden müssten.

Am Mittwochabend dann die Kehrtwende. Das Landesjugendamt zieht das Schreiben zurück. Der Leiter des Amtes, Hubert Meusel, spricht von einem „Lapsus“. Das Schreiben hätte noch nicht an die Träger versandt werden sollen, sagte Meusel der SZ und bat um Entschuldigung.

In dem Schreiben vom Morgen hieß es zunächst, dass das Betreuungsangebot der offenen Gruppen eingeschränkt werden sollte. Außerdem, dass die Personaluntergrenze unterschritten werden dürfte und für die Betreuung in den Randzeiten auch Eltern oder Großeltern nach Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses hinzugezogen werden könnten. Kinder, auch die kleineren, könnten freiwillig eine Maske tragen, hieß es. Zudem war in dem Schreiben die Rede von einem Betretungsverbot nicht nur für Personal und Eltern, sondern auch für Kinder, die Krankheitssymptome aufweisen.