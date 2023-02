Kita-Verband zu Abschaffung von Gebühren : Fachverband nennt Abschaffung der Kita-Gebühren „realitätsfern“

Saarbrücken Die Elternbeiträge für den Kitabesuch werden im Saarland bis 2027 schrittweise ganz abgeschafft. Diese Entscheidung der SPD-Landesregierung, am Mittwoch mit SPD-Stimmenmehrheit im Landtag auf den Weg gebracht, ist für den Verband der Kitafachkräfte Saar „rückwärtsgewandt und realitätsfern“.

Der Verband stößt sich daran, dass der Kita-Besuch für alle Eltern, betuchte und weniger betuchte, kostenlos werden soll. „In Zeiten, in denen viele Eltern ihre Kinder früher aus der Kita abholen müssen, in denen Träger verzweifelt nach Personal suchen, weil der Fachkräftemangel real ist, löst die SPD mit einer abstrusen Begründung ihr Wahlversprechen ein. Abstrus deshalb, weil schon heute Eltern mit geringem Einkommen den Beitrag übernommen bekommen“, so die Verbandsvorsitzende Susanne Kunz. Dieses Geld, das nun in die Beitragsfreiheit für alle gesteckt werde, benötige man für Qualitätsverbesserungen.