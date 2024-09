Bis zu seinem Amtsantritt als Landrat Bisheriger Kirkeler Bürgermeister bekommt Job im Innenministerium – CDU: „Vetternwirtschaft“

John, dessen Amtszeit als Bürgermeister dieser Tage endet, wird in dem SPD-geführten Ressort befristet die Leitung eines Referats in der Bauabteilung übernehmen, bis er zum 1. Juni 2025 sein neues Amt als Landrat des Saarpfalz-Kreises antreten wird. Zuerst hatte der SR am Montag darüber berichtet.