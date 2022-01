Kinderuni Saar: Im Audimax und als Livestream : Kinderuni findet am 12. Januar statt unter 2-G-Plus-Bedingungen

Kinderuni findet am 12. Januar statt unter 2-G-Plus-Bedingungen

Prof. Tobias Kraus vom Institut für Neue Materialien hält die Vorlesung am 12. Januar für die Kinderuni. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken „Was schwimmt denn da?“ heißt es am 12. Januar beim zweiten Termin der Kinderuni Saar im Audimax auf dem Saarbrücker Campus. Wer vor Ort teilnehmen will, muss auch dieses Mal geimpft, genesen und negativ getestet sein.

Die Vorlesung am Mittwoch, 12. Januar, 16.15 Uhr, wird wieder – wie im Dezember – eine 2-G-Plus-Präsenzveranstaltung sein.Das heißt, alle Teilnehmer müssen geimpft, genesen und getestet oder geboostert sein. Auch dieses Mal gibt es einen Live-Stream auf Facebook. Professor Tobias Kraus stellt kleine und kleinste Wasserbewohner vor – denn die Reihe steht in diesem Semester unter der Überschrift „Wasserwelten“. Wer schon angemeldet ist, erhält einen Link per Mail kurz vor Beginn der Vorlesung. Wer nicht vor Ort sein kann, kann sich über Facebook dazuschalten.