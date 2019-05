Entscheidung der Verwaltungsgerichts : Kinderpornografie: Finanzbeamter bleibt im Dienst

Saarbrücken Das saarländische Finanzministerium ist mit dem Versuch gescheitert, einen Steuerbeamten aus dem Dienst zu entfernen, dem vorgeworfen wird, sich Kinderpornografie aus dem Internet heruntergeladen zu haben (wir berichteten).

Stattdessen wird der Mann vom Steueroberinspektor zum Steuerinspektor zurückgestuft. Seinen Beamtenstatus behält er. Das erklärte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts in Saarlouis, das am Montag die Disziplinarklage gegen den Staatsdiener verhandelte. Das Urteil des Gerichts ist noch nicht rechtskräftig. Das Finanzministerium äußerte sich am Montag nicht zu dem Fall. Man werde das schriftliche Urteil abwarten, hieß es.