Phänomen wie sonst nur im Winter : Saar-Kinderärzte melden ungewöhnlich viele Infektionen

Bei den Kinderärzten im Saarland herrscht derzeit Betrieb wie sonst nur im Winter. Für einen Juli leiden ungewöhnlich viele junge Menschen an einer Atemwegsinfektion. Das hat einen Grund.

Die Grippesaison ist diesmal ausgefallen und auch die Zahl der Erkältungen blieb im Winter niedrig – angesichts von Corona-Kontaktbeschränkungen, Hygieneregeln und Maskenpflicht konnte man sich ja auch fast nirgendwo anstecken.

Doch mit mehrmonatiger Verzögerung verzeichnen die Arztpraxen im Saarland nun einen Ansturm junger Patienten mit Atemwegsinfektionen. Der Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte im Saarland, Dr. Benedikt Brixius, berichtete unserer Zeitung, das Aufkommen der Atemwegsinfektionen sei für die Jahreszeit völlig untypisch. „In 20 Jahren Praxistätigkeit habe ich so etwas noch nicht erlebt. Von der Intensität her fühlt es sich an wie Herbst oder Frühwinter.“ Sogar die für Kleinkinder gefährlichen RS-Viren, die sonst nur zwischen November und April aufträten, seien in diesem Sommer nachgewiesen worden.

Brixius hat eine Erklärung für das Phänomen: „Viren, die sich die ganze Zeit wegen der Hygienemaßnahmen nicht durchsetzen konnten, haben jetzt wieder mehr Möglichkeiten zu zirkulieren. Die Kinder können sich wieder mehr anstecken.“ Bei Kleinkindern unter zwei Jahren, die normalerweise in ihrem Alter eine Infektion nach der anderen durchmachten, komme hinzu, dass ihr Immunsystem bisher durch die Corona-Einschränkungen nicht viel habe üben können. Die Infektionsketten verschöben sich daher nach hinten auf den Sommer. Brixius sieht aber keine Anzeichen dafür, dass infolge der gehäuften Atemwegsinfektionen auch mehr Corona-Infektionen auftreten. Er habe in seiner Praxis bei seinen Abstrichen in den vergangenen Wochen keine positiven Fälle feststellen können.

Der Vorsitzende des Saarländischen Hausärzteverbandes, Dr. Michael Kulas, der in seiner Praxis in Wallerfangen ebenfalls viele Kinder betreut, bestätigte die Beobachtungen der Kinderärzte. „Die Kinder waren ganz lange isoliert und kommen jetzt mit ganz vielen anderen Kindern zusammen.“ Das sei ein ähnlicher Effekt wie bei einem Kind, das erstmals in den Kindergarten gehe. Bei Erwachsenen gibt es laut Kulas derzeit aber keine Auffälligkeiten.