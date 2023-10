Landesjungenforum am 4. November Kinder und Jugendliche sollen in Saar-Politik mitreden

Sich an politischen Entscheidungen im Saarland beteiligen, sich mit eigenen Themen einbringen und mit führenden Politikern des Saarlandes diskutieren: Diese Möglichkeit haben Kinder und Jugendliche am 4. November im Landtag des Saarlandes. An diesem Tag organisieren Landtag, Sozialministerium und der Landesjugendring Saar zum ersten Mal ein so genanntes Landesjugendforum und laden junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren ganz konkret dazu ein, sich mit ihren Ideen, Anliegen und Problemen in die Landespolitik einzubringen.