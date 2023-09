„Bitterer Schritt“ Kinder-Bereitschaftsdienstpraxis in Saarlouis schließt zum Jahresende

Die Kinder-Bereitschaftsdienstpraxis am Marienhaus-Klinikum St. Elisabeth in Saarlouis schließt zum 31. Dezember 2023. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) des Saarlandes am Mittwoch mit. Die beiden übrigen Standorte des kinderärztlichen Bereitschaftsdienstes auf dem Saarbrücker Winterberg und im Marienhausklinik St. Josef in Neunkirchen-Kohlhof bleiben erhalten.