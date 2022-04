Geld, Personal, Räume : Schon mehr als 700 ukrainische Flüchtlingskinder im Saarland – wie die Schulen damit umgehen

Ukrainische Kinder sollen auch in Deutsch unterrichtet werden. Foto: dpa/Marijan Murat

Saarbrücken Keine neuen Lehrerstellen, aber Helfer für die Integration. So will das Saarland auf die vielen ukrainischen Flüchtlingskinder an Schulen reagieren. Eine Schulform leistet den größten Beitrag.