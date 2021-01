Zweifel an Zulassung für Ältere : Impft das Saarland Pflegekräfte jetzt vor allem mit Astrazeneca?

Saarbrücken Erst Lieferkürzung, dann Zweifel an der Zulassung für Ältere: Es gibt Ärger um den Astrazeneca-Impfstoff. Das Saarland will darauf reagieren.

Kurz vor dem erhofften ersten Einsatz des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca im Saarland haben Zweifel an dessen Wirksamkeit bei Älteren für Verunsicherung gesorgt. Allerdings stellte die Landesregierung am Dienstag gegenüber der SZ klar, dass sie die Impfreihenfolge nicht ändern müsste, wenn die Zulassung des Vakzins auf Jüngere beschränkt werde, so ein Sprecher. In der Gruppe mit höchster Impfpriorätiät befänden sich neben Menschen über 80 Jahren genügend jüngere Pfleger und Medizin-Kräfte mit hohem Infektionsrisiko, bei denen dann bevorzugt das Astrazeneca-Mittel eingesetzt werden könnte. Ältere erhielten dann den Impfstoff von Biontech-Pfizer und Moderna.