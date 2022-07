Zusätzliche Stellen „zeitlich nicht allererste Priorität“ : Keine schnelle Entlastung bei der Saar-Polizei in Sicht

Foto: dpa/Sven Hoppe

Saarbrücken Die SPD will in einem Jahrzehnt hunderte zusätzliche Stellen schaffen. Kommt diese Woche dazu der erste Aufschlag? Es sieht nicht so aus. Die Gewerkschaften drängen und fragen: „Wie wenig Kriminalitätsbekämpfung kann sich eine Gesellschaft leisten?“