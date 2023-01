Nach Entscheidung des Bundesgesundheitsministers : Keine Maskenpflicht mehr im ÖPNV im Saarland ab dem 2. Februar

Saarbrücken Nachdem der Bund die Maskenpflicht im Fernverkehr zum 2. Februar vorzeitig aufhebt, zieht das Saarland nach. Das bestätigte Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) am Freitag.

Nachdem die Forderungen nach einem Ende der Maskenpflicht im ÖPNV zuletzt immer lauter wurden, reagierte der Bundesgesundheitsminister nun. Die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr soll zum 2. Februar fallen, wie Karl Lauterbach (SPD) am Freitag in Berlin mitteilte. Wir müssen einfach mehr auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit setzen“, sagte Lauterbach. Laut Infektionsschutzgesetz sollte die Tragepflicht eigentlich bis zum 7. April andauern. Lauterbach schloss aber schon vor Tagen ein früheres Ende nicht aus, ohne jedoch ein Datum zu nennen.

Nach der Nachricht rückt auch das Saarland von der Maskenpflicht ab. Das kündigte am Freitag Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) an. Vorbereitungen seien bereits vorsorglich getroffen worden. „Die saarländische Landesregierung begrüßt das koordinierende Handeln der Bundesregierung, die Maskenpflicht im Fernverkehr ab dem 2. Februar zu beenden“, so Jung. „Im Gleichzug wird auch die auf Landesebene geregelte Maskenpflicht im ÖPNV Anfang Februar entfallen.“ Um vulnerable Gruppen weiter zu schützen, blieben die Schutzmaßnahmen in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern oder Arztpraxen allerdings bestehen. Laut aktueller Corona-Verordnung hätte die Maskenpflicht noch bis 10. Februar gelten sollen.