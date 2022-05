Personelle Erneuerung nach Wahlschlappe : „Kein Weiter-so“: Saarbrücker OB Uwe Conradt kandidiert für CDU-Spitze

Exklusiv Seit seiner Wahl zum Saarbrücker OB hat sich Uwe Conradt landespolitisch eher zurückgehalten. Nun will er beim Neuanfang der Saar-CDU helfen – und für einen Spitzenposten kandidieren.

Der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt will nach der Niederlage der CDU bei der Landtagswahl den Kurs der Partei in Zukunft stärker mitbestimmen. Der 45-Jährige kündigte gegenüber der SZ an, beim Landesparteitag am 28. Mai als stellvertretender Landesvorsitzender zu kandidieren. Als Parteichef will der frühere Landtagspräsident Stephan Toscani antreten.