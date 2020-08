Schwache Auslastung : Kein Normalbetrieb in Saar-Kliniken

Die Saar-Kliniken sind noch nicht wieder voll ausgelastet. Foto: dpa/Jens Büttner

Saarbrücken Bundesweit rechnen sechs von zehn Kliniken für das laufende Jahr mit einem Defizit.

Obwohl in den saarländischen Krankenhäusern kaum noch Covid-Patienten behandelt werden, kehren die Einrichtungen noch lange nicht in den Normalbetrieb zurück. Die Auslastung ist zwar von etwa 50 Prozent im März und April auf inzwischen 69 Prozent gestiegen. Das bedeutet aber auch, dass nach wie vor zahlreiche Betten leer stehen – in Normalzeiten liegt die Auslastung bei über 80 Prozent.

Die Kliniken müssen planbare Aufnahmen auf Weisung des Gesundheitsministeriums nach wie vor so gestalten, „dass zeitnah die Aufnahmekapazitäten für Covid-19-Patientinnen oder -Patienten bereitstehen“, insbesondere in der Intensivmedizin (dort beträgt die Auslastung aktuell 42 Prozent). Derzeit werden laut Gesundheitsministerium noch sieben Covid-Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon einer auf einer Intensivstation. Auf dem Höhepunkt der Krise waren es bis zu 222 (darunter 71 auf Intensivstationen).

Was man heute schon sagen kann: Die Covid-19-Krise hat die ohnehin angespannte Situation der Krankenhäuser deutlich verschärft. Bundesweit rechnen fast sechs von zehn deutschen Kliniken (57 Prozent) für 2020 mit einem Defizit, im vergangenen Jahr schrieben noch 32 Prozent rote Zahlen. Das sind Ergebnisse der „Krankenhausstudie 2020“ der Unternehmensberatung Roland Berger, für die Klinikmanager der 600 größten Krankenhäuser in Deutschland befragt wurden.

Für das Saarland liegen keine gesonderten Zahlen vor; allerdings ist hier der Anteil der Einrichtungen mit roten Zahlen tendenziell noch höher als bundesweit, da es hier so gut wie keine privaten Anbieter gibt. Diese schaffen es erfahrungsgemäß noch am ehesten, schwarze Zahlen zu schreiben. „Die Not der Krankenhäuser ist noch nicht beseitigt“, sagte Thomas Jakobs, der Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft.

Das im März verabschiedete Krankenhausentlastungsgesetz billigt den Kliniken pro Tag eine Pauschale von 560 Euro pro freigehaltenem Bett zu. Das Saarland hat ebenfalls einen Rettungsschirm für Kliniken aufgespannt.