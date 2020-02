CDU/CSU blockiert : Kaum noch Hoffnungen auf Entschuldung der Saar-Kommunen

Saarbrücken Das Saarland hofft auf Bundeshilfen für seine klammen Kommunen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will einen Teil der Altschulden übernehmen, doch der Koalitionspartner CDU/CSU blockiert.

Auch sei für die Pläne von Scholz eine Grundgesetzänderung notwendig, sagte Rehberg. „Das Grundgesetz ist kein Bastelladen, an dem ich mal fix Operationen durchführe.“ Daher könne man zu den Plänen „grundsätzlich nur Nein sagen“.

Laut einem Bericht der Wochenzeitung „Die Zeit“ will Scholz etwa 2500 Kommunen entlasten, indem der Bund einen Teil ihrer Altschulden übernimmt. Für eine solche Umbuchung müsste es eine Art einmalige Ausnahmegenehmigung von der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse geben. Für eine Grundgesetzänderung wären Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat erforderlich.

Die Linksfraktion im Landtag kritisierte das Verhalten der Unionsfraktion. „Eine Lösung für die notleidenden saarländischen Städte und Gemeinden scheitert an der Sturheit der CDU, die aus ideologischem Eifer ein Festhalten an der Schuldenbremse über das im Grundgesetz verankerte Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse stellt“, erklärt Jochen Flackus, finanzpolitischer Sprecher der Fraktion. Es sei auch „mehr als enttäuschend“, dass vom saarländischen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in dieser Frage nichts zu sehen und zu hören sei.