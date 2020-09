Vakzin für Anfang 2021 erwartet : Saar-Ärzte bereiten sich auf Corona-Impfung vor

Saarbrücken Die Kassenärztliche Vereinigung rechnet mit einem Impfstoff Anfang 2021. Der Winter werde für Praxen schwierig.

Die Kassenärztliche Vereinigung des Saarlandes hat ihre Mitglieder aufgefordert, sich bereits auf eine Impfung gegen das neue Corona-Virus vorzubereiten. Dabei geht sie davon aus, dass ein Impfstoff bereits Anfang 2021 zur Verfügung steht, wie der stellvertretende Vorsitzende des KV-Vorstandes, Dr. Joachim Meiser, der SZ sagte. Die KV beruft sich dabei auf Informationen aus dem Paul-Ehrlich- und dem Robert-Koch-Institut. In welchen Mengen ein möglicher Impfstoff geliefert werden könne, sei unterdessen noch nicht klar, so Meiser. Dies hänge unter anderem davon ab, ob die Politik Priorisierungsempfehlungen für Risikogruppen oder systemrelevante Berufe aussprechen werde. Den Arztpraxen rät die KV, sich schon jetzt vorsorglich mit genügend Spritzen und Kanülen auszustatten.

Aktuell sei man in „angespannter Erwartung“ aufgrund der Corona-Zahlen. Nach dem leichten Anstieg in den vergangenen Wochen, sei aktuell wieder eine Stagnation sichtbar. Meiser: „Wir hoffen, dass durch die intensiven Maßnahmen die Epidemie kontrollierbar bleibt.“ Vorbeugende Maßnahmen sieht die KV auch hinsichtlich der bevorstehenden Grippe- und Erkältungswelle als notwendig an. Eine klinische Unterscheidung zwischen einer SARS-Cov-2-Infektion und anderen Infekten sei „schwierig bis unmöglich“, erklärt Meiser. Die Arztpraxen stünden deshalb vor besonderen Herausforderungen.

Um eine Verbreitung des Virus zu verhindern, rät die KV den Arztpraxen in der kalten Jahreszeit weiter zu räumlich oder zeitlich getrennten Sprechstunden. So sollen normale Patienten nicht mit Patienten in Kontakt kommen, die potenziell infiziert sein könnten. In der Pflicht sieht die KV auch die Bevölkerung. Patienten mit Infekten sollen sich unbedingt telefonisch voranmelden, auch in Bereitschaftsdienstpraxen. Außerdem rät die KV, dass bei Kindern lediglich eine Begleitperson mit in die Praxis kommt. Auf die Abstands- und Hygieneregeln sowie das Tragen von Alltagsmasken müsse weiter streng geachtet werden.