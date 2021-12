Live-Ticker: Scholz stellt Kabinett vor : Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister – das sind alle neuen SPD-Minister im Überblick

Liveblog Saarbrücken Am kommenden Mittwoch soll der zukünftige Bundeskanzler Olaf Scholz gewählt werden. Heute gibt Scholz die SPD-Minister bekannt. Wer wird was in der Ampel-Koalition? Alle Informationen im Live-Ticker.

Karl Lauterbach soll in der neuen Ampel-Regierung Gesundheitsminister werden. Das teilte die SPD mit.

Der bisherige Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) stellte die SPD-Minister ab 10.00 Uhr offiziell vor. Am kommenden Mittwoch soll Scholz zum Bundeskanzler gewählt.

Diese Minister stellt die SPD:

Das Ressort für Arbeit und Soziales soll erneut Amtsinhaber Hubertus Heil übernehmen.

Das neue Bauministerium soll die Brandenburger SPD-Politikerin Klara Geywitz leiten.

Innenministerin soll die hessische Politikerin Nancy Faeser werden.

Das Verteidigungsressort soll Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht übernehmen.

Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung soll Svenja Schulze werden.

Kanzleramtsminister soll Wolfgang Schmidt werden.

Die spannendsten Punkte im Koalitionsvertrag:

Ampel-Koalition will kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene erlauben.

Ampel-Parteien bilden ein ganz neues Bundesministerium für Bauen.

Es soll einen Mindestlohn von 12 Euro geben – und damit eine Gehaltserhöhung für rund 10 Millionen Menschen.

Ein neues Wahlrecht für alle ab 16 Jahren.

Verbesserte Löhne in der Pflege

eine Milliarde Euro Pflegebonus

Kommunen sollen von Altschulden entlastet werden

Ampel will Beschäftigten Erörterungsanspruch für Homeoffice geben

Schuldenbremse soll ab 2023 Schuldenbremse wieder eingehalten werden

Anteil erneuerbarer Energien soll bis 2030 auf 80 Prozent steigen

Kohleausstieg „idealerweise“ schon bis 2030

Führerschein schon ab 16 (begleitetes Fahren)

Wählen ab 16

Die Mietpreisbremse soll verlängert und verschärft werden

Außerdem: Pflegekräfte sollen wegen der besonderen Belastungen in der Corona-Krise einen erneuten Bonus bekommen. Dafür wird laut Bald-Kanzler Olaf Scholz eine Milliarde Euro bereitgestellt. Er kündigte außerdem die Einrichtung eines ständigen Bund-Länder-Krisenstabs im Kanzleramt zum Kampf gegen die dramatische Entwicklung in der Corona-Krise an.

Die weiteren Minister-Posten in der Ampel:

Die Grünen besetzen das Außenministerium (Annalena Baerbock),

das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Vizekanzler Robert Habeck),

das Familienministerium (Anne Spiegel),

das Umweltressort (Steffi Lemke)

und das Agrarministerium (Cem Özdemir).

Die FDP stellt den Finanzminister (Christian Lindner)

den Verkehrsminister (Volker Wissing)

den Justizminister (Marco Buschmann)

und die Bildungsministerin (Bettina Stark-Watzinger).

Die Grünen bekommen also fünf Ministerien, die FDP vier und die SPD die übrigen – und natürlich mit Olaf Scholz das Kanzleramt.

Die Koalitionsverhandlungen hatten am 21. Oktober begonnen, nachdem die drei Ampelparteien zuvor in Sondierungen den Grundstein dafür gelegt hatten.

