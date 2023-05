Kampagne gegen Heizungspläne des Bundes Aktion der Saar-CDU ist nicht ohne Risiko

Andererseits lässt sich die Kritik an den Heizungsplänen mit einer solchen Aktion in demokratische Bahnen kanalisieren. Das wäre sicher besser, als das Thema anderen zu überlassen, die schon in den Startlöchern stehen. Die Wut und die Angst in der Bevölkerung sollte niemand unterschätzen, auch nicht die politische Sprengkraft des Themas. Eine Spaltung der Gesellschaft entsteht nicht durch die CDU-Kampagne, wie die Grünen nun sagen; sie ist längst da.