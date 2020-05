Behandlungsbedarf wächst : Im Saarland arbeiten 5100 Ärzte

Berlin/Saarbrücken Auf 193 Menschen kommt ein Arzt. Die Bundesärztekammer sorgt sich auch wegen Corona um den Nachwuchs.

Ungefähr 56 Prozent der Ärzte an der Saar arbeiteten Ende 2019 im Krankenhaus, also stationär. Knapp 2000 Mediziner waren ambulant, also beispielsweise in Praxen, tätig. Die anderen sind nicht in der direkten Patientenversorgung, sondern zum Beispiel in Behörden, bei Medizinmedien oder in der Industrie.