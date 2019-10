Bezirkstag mit Vorsitzenden-Wahl : Katholische Arbeiter wählen neuen Chef

Saarbrücken Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) im Saarland wählt am kommenden Samstag (26. Oktober) in Saarbrücken ihren neuen ehrenamtlichen Vorsitzenden. Derzeit ist diese Position des etwa 600 Mitglieder zählenden Bezirks Saar seit rund zwei Jahren nicht besetzt.

Drei Schwerpunkte hat sich die KAB gesteckt: Neben der konstruktiven Begleitung der Umsetzung der Trierer Bistumsreform und dem Kampf für den arbeitsfreien Sonntag soll den Mitgliedern die Resolution „KAB Saar an der Seite von ,Fridays For Future’ und den saarländischen Stahlarbeiter*innen’ vorgelegt werden.

„Wir wollen die Synode begleiten, denn wir sehen darin Chancen“, sagt Staudt. Im Mai hat sich die KAB Saar in einer Stellungnahme hinter die Pläne des Trierer Bischofs gestellt. So könnten durch die Reform mehr Pfarrer in der Seelsorge direkt bei den Menschen aktiv sein, da sie nicht mehr in der Verwaltung eingebunden seien. Auch sollten dadurch mehr Stellen für die Bearbeitung sozialer Fragen frei werden. „In jeder Stadt der neuen Pfarreien der Zukunft gibt es reale Armut, um die sich gekümmert werden muss“, sagt Staudt. „Die Pfarrei Dillingen müsste sich mit dem Standort der Dillinger Hütte befassen, die Pfarrei Saarlouis mit der Zukunft des Ford-Werkes.“ Die Mitarbeitervertreungen in den Pfarreien müssten gestärkt werden. Es müsse dafür gesorgt werden, dass durch die Reform nicht die Arbeitsbelastung pro Kopf untragbar werde.