Saarbrücken Der Personalvorschlag des Justizministeriums für die Vizepräsidenten-Stelle fiel durch, Verhandlungen scheiterten. Jetzt muss vermittelt werden – höchst ungewöhnlich.

Selbst Richter mit vielen Berufsjahren können sich nicht an einen ähnlichen Fall in der ersten Reihe der Saar-Justiz erinnern. Von einem „absoluten Novum“ bei der Besetzung einer wichtigen Richterstelle im Land ist die Rede. Gemeint ist der Konflikt, den das Justizministerium und ein Richter-Gremium derzeit darüber austragen, wer neuer Vizepräsident des Landgerichts werden soll. Weil sich beide Seiten nicht einigen konnten, läuft zwischen beiden Seiten seit wenigen Tagen ein Vermittlungsverfahren.

Das Justizministerium will den Justiziar der Landtagsverwaltung auf den Vize-Posten beim Landgericht setzen. Der Präsidialrat der Ordentlichen Gerichtsbarkeit – bestehend aus der Präsidentin des Oberlandesgerichts als Vorsitzender und vier gewählten Richtern – hat sich allerdings für einen Mitbewerber ausgesprochen, einen Richter am Oberlandesgericht. Dieses Votum fiel einstimmig, wie das Ministerium auf Anfrage bestätigte.

Der Präsidialrat kam zu einem anderen Ergebnis und verwies darauf, dass der Richter am Oberlandesgericht mehr Erfahrung in der Rechtsprechung hat als der Landtags-Justiziar, der seit Jahren nicht mehr als Richter tätig ist. Strittig ist also offenkundig die Frage, wie Verwaltungserfahrung und Erfahrung in der Rechtsprechung bei der Bestenauslese jeweils zu gewichten sind.