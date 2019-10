Demo vor dem Landtag : Justiz-Mitarbeiter demonstrieren für mehr Personal

Saarbrücken Mit Sirenenengetöse, Trillerpfeifen und Transparenten wie „Jetzt reicht‘s“ haben am Mittwoch in Saarbrücken laut Polizei rund 300 Justizbeschäftigte – vom Wachtmeister bis zu Richtern und Staatsanwälten – für mehr Personal demonstriert.

„Die Funktionsfähigkeit der Justiz ist gefährdet: Kaum noch einer von uns kann die Arbeit in der vorgegebenen Zeit schaffen“, beklagte der Vorsitzende des Saarländischen Richterbundes, Christian Dornis. Nach seinen Angaben sind bei Richtern und Staatsanwälten in diesem Jahrzehnt insgesamt 22 Stellen abgebaut worden. Rechtspfleger an den Gerichten seien zu etwa 120 Prozent, an der Staatsanwaltschaft sogar bis zu 150 Prozent belastet. Die Folge des Personalmangels in der Justiz seien neben Stress und hohem Krankenstand der Beschäftigten verzögerte Verfahren, Entscheidungen, Registereintragungen und Grundbucheinträge, was auch zu Lasten der Bürger sowie der Rechtsanwälte und ihrer Mandanten gehe. In Familiensachen um Scheidung und Unterhalt litten auch Kinder unter verzögerten Verfahren. Zudem rangierten die Besoldungen im Justizbereich im Saarland an unterster Stelle aller Bundesländer, hieß es.