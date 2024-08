„Politikstil untergräbt Vertrauen“ Jusos im Saarland beklagen: SPD rückt immer weiter nach rechts

Die Jusos im Saarland rufen ihre Mutterpartei zu einem Kurswechsel in der Zuwanderungspolitik auf. In einem Antrag zur Juso-Landeskonferenz am Samstag und Sonntag in Diefflen beklagt der Landesvorstand einen „gefährlichen Trend in der Migrationspolitik, bei dem auch die Sozialdemokratie immer weiter nach rechts rückt“. Als Beispiele dafür nennt er die Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge und Diskussionen über Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan.