Für mehr Wohnraum und kostenfreie Bildung : Jusos im Saarland bestätigen Landeschefin im Amt

Saarbrücken Der SPD-Nachwuchs fordert eine generelle 30-Stunden-Woche und will Rassismus in der Polizei „nicht länger totschweigen“.

Die Jura-Studentin Kira Braun bleibt Landesvorsitzende der Jungsozialisten (Jusos) im Saarland. Die 24-Jährige wurde am Donnerstagabend bei einer Landeskonferenz des SPD-Nachwuchses in der Saarbrücker Congresshalle mit knapp 91 Prozent der Delegiertenstimmen im Amt bestätigt. In ihrer Bewerbungsrede forderte Braun eine bessere Vereinbarkeit von Job und Familie, eine digitale und gebührenfreie Bildung von der Kita bis zum Meister oder Master und mehr Wohnungen. „Gerade im städtischen Raum fehlt es an ordentlichem und besonders an bezahlbarem Wohnraum. Und in der saarländischen Landesregierung fehlt es seit Jahren an einem Bauminister, der baut“, sagte sie. Die Jusos sprachen sich zudem dafür aus, dass der öffentliche Nahverkehr gebührenfrei wird und alle Kinder und Jugendliche sämtliche Kunst- und Kultureinrichtungen im Land kostenlos nutzen können.