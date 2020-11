Karriere in Berlin : Saarbrückerin Ortleb rückt innnerhalb der SPD-Bundestagsfraktion auf

Saarbrücken Das Saarland gewinnt in der Berliner Politik weiteren Einfluss. Die Saarbrücker Abgeordnete Josephine Ortleb soll Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD werden.

Die Saarbrücker Bundestagsabgeordnete Josephine Ortleb soll Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD im Bundestag werden und damit in den Führungskreis aufrücken. Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich schlug die 33-Jährige für einen der vier Geschäftsführungsposten der Fraktion vor. Sie könnte „in den entscheidenden letzten Monaten der Legislaturperiode die Verantwortung für die immer wichtigere Arbeit im Bereich der sozialen Medien und des Newsrooms übernehmen und zusammen mit anderen die Politik der Frauen stärken“, schrieb er in einem Brief an die Bundestagsabgeordneten seiner Partei. Ortleb beherrsche die Stärken der sozialen Medien in besonderer Weise.