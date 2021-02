INTERVIEW JOACHIM BAUER : Mit Selbstdisziplin und Struktur Kinder durch Krise begleiten

Empathie und Ausstrahlung können im Unterricht laut Joachim Bauer viel bewirken. Foto: © Nicole-Maskus-Trippel

Saarbrücken Eine Tagung an diesem Donnerstag gibt Fachkräften in Kita, Schule und der Jugendhilfe Tipps, wie sie Kinder besser durch die Corona-Krise bringen. Der Neurowissenschaftler Joachim Bauer erklärt vorab, was Kinder vor seelischer Unterernährung bewahrt.

Unter dem Titel „Kontakt. Beziehung. Resonanz – Orientierung in der Corona-Krise“ veranstaltet das Landesinstitut für Präventives Handeln mit Unterstützung des saarländischen Bildungsministeriums an diesem Donnerstag eine Online-Fachtagung für Fachkräfte in Kitas, Schulen und der Jugendhilfe. Expertinnen und Experten aus Kinderschutz, Medizin, Psychiatrie, Psychologie und der Praxis geben Hilfe für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Pandemie-Situation. Zum Auftakt der Tagung spricht Professor Dr. Joachim Bauer aus Berlin zum Thema „Kinder und Jugendliche in Krisenzeiten: Die Bedeutung interpersoneller Resonanz“. Der Arzt, Neurowissenschaftler und Psychotherapeut hat das bundesweit bekannte „Lehrercoaching nach dem Freiburger Modell“ entwickelt, welches auf die Stärkung der Beziehungskompetenz von Lehrkräften abzielt.

Herr Bauer, Sie eröffnen die Fachtagung mit einem Vortrag über „interpersonelle Resonanz“ für Kinder und Jugendliche. Worum geht es?

BAUER: Stellen Sie sich zwei gut gestimmte Gitarren vor, die sich in geringem Abstand gegenüber stehen. Wenn Sie bei der ersten Gitarre eine bestimmte Saite kräftig anzupfen, dann wird ihr Klang die entsprechende Saite der zweiten Gitarre zum Mitklingen bringen. Das ist Resonanz. Das Gehirn des Menschen besitzt ein Nervenzell-System, das nach dem Resonanzprinzip aktiviert werden kann, allerdings nicht durch Zupfen und durch Schallwellen wie im Beispiel der beiden Gitarren, sondern durch Sprache und Körpersprache.

Was bedeutet das wiederum bezogen auf die Schule?

BAUER: Resonanz im Unterricht bedeutet für eine Lehrkraft, abwechselnd beides zu sein: erste und zweite Gitarre. Die erste Gitarre zu sein bedeutet: Ausstrahlung. Also dass die Art meines Auftretens bei Schülerinnen und Schülern Resonanz auslöst, zum Beispiel Interesse oder Begeisterung. Die zweite Gitarre zu sein, heißt: Empathie. Also in sich ein Stück weit zu spüren, wie es den Kindern geht, zum Beispiel, dass dieses Kind sich schämt etwas zu sagen, dass ein anderes kein Selbstvertrauen hat, wiederum ein anderes stört, weil es nach Aufmerksamkeit sucht.

Wenn ich als Lehrerin 30 Kinder unterrichte, kann ich allen Resonanz geben? Und wenn der Unterricht coronabedingt digital stattfindet?

BAUER: Zu große Lerngruppen machen Lehrkräften das beziehungs-orientierte Unterrichten sehr schwer. Beim digitalen Unterricht kommt hinzu, dass die feinen Zwischentöne, also Blickkontakt, Gestik Mimik, die im Unterricht eine große Rolle spielen, verloren gehen. Daher kann digitaler Unterricht nur eine überbrückende Notlösung, allenfalls ein ergänzendes Element sein.

Was für langfristige Auswirkungen hat es, wenn Kinder nicht genügend Resonanz erhalten?

BAUER: Seelische Unterernährung. Kinder suchen nach Resonanz, das tun sie schon als Säuglinge, und es setzt sich fort, wenn sie zu Heranwachsenden werden. Die Motivationssysteme des menschlichen Gehirns zünden ihre Trägerraketen erst dann, wenn ich als Kind spüre, dass mich jemand versteht, wahrnimmt und beachtet, mir fair zurückmeldet, wo ich noch zulegen muss, und mich da lobt wo ich eine Sache gut gemacht habe. Wenn Kinder keine Resonanz erhalten, dann erlahmt die Motivation, die Folgen sind Desinteresse, Widerstand oder Aggression.

Was können Eltern tun, um ihre Kinder zu stärken, damit sie gut durch die Krise kommen?

BAUER: Das Wichtigste ist, ihnen die Situation immer wieder von Neuem geduldig und liebevoll zu erklären. Bevor sie in die Pubertät kommen, sehen Kinder die Welt durch die Augen ihrer Eltern. Je schwerer sich die Eltern mit den Maßnahmen tun, desto schwerer tut sich das Kind. Die Selbstdisziplin der Eltern ist also von großer Bedeutung für das Kind. Der zweitwichtigste Punkt ist, gemeinsam mit dem Kind eine Tagesstruktur zu vereinbaren. Sie sollte einerseits kleine Zeiteinheiten enthalten, wo das Kind sich auf etwas fokussiert, also lernt oder übt, und andrerseits einige Elemente, auf die das Kind sich freuen kann. Wichtig und wissenschaftlich belegt ist der Wert mindestens einer gemeinsamen Mahlzeit am Tag. Jedes Kind sollte jeden Tag an die frische Luft, am besten in die freie Natur und sich dort bewegen, rennen und spielen können. Auch den Eltern tut die Natur gut. Einige neuere Studien zeigen, dass die Natur das beste Antidepressivum ist – und das für alle Altersgruppen.