Vorstellung Transformationsfonds : Gleich im Livestream: Finanzminister von Weizsäcker erklärt seine Zukunftspläne für das Saarland

Saarbrücken Die Landesregierung will mehrere Milliarden neue Schulden machen und diese in die Zukunft des Saarlands investieren. Im Landtag erklärt Finanzminister Jakob von Weizsäcker seine Pläne im Landtag. Verfolgen Sie die Rede hier im Livestream.

Saar-Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) will in einer Regierungserklärung am Mittwoch ab 9.00 Uhr einen mit drei Milliarden Euro ausgestatteten Transformationsfonds für den Strukturwandel im Saarland vorstellen.