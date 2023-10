Begeisterung, aber kein Geld für „Internationale Bauausstellung“ im Saarland Die Staatskanzlei beerdigt die IBA der Grenzregion

Diese vorbereitende Wegstrecke, die am Ende mehr als eine Million Euro gekostet haben wird, geht im Dezember zu Ende, die Arbeitsverträge laufen aus, die Nutzung der Büroräume im HTW-Gebäude auch – und keine Fortsetzung folgt. So lässt sich das Recherche-Ergebnis der SZ zusammenfassen. Sprich: Der Prozess einer IBA wird gar nicht erst in Gang gesetzt, es wird kein IBA-Büro mit Geschäftsführung installiert, um Bau- und Landschafts-Projekte zu initiieren und zu steuern. Auf zehn Jahre, von 2024 bis 2034, wäre das angelegt, doch die rund zehn Millionen Euro, die mit all dem einhergingen, bleiben in der saarländischen Staatskasse.