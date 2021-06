Video wird zum Renner im Netz : Das war der Grund für die Sprachlosigkeit der Grünen-Politikerin

Update Saarbrücken Als Politiker(in) sollte man um Antworten nicht verlegen sein. Peinlich wird es, wenn man Fragen nicht beantworten kann – vor allem, wenn sie die eigene Politik betreffen. Jetzt gibt es aber ein Statement der Saar-Grünen.

Das hat den Saar-Grünen nicht gefallen. Ein Video vom vergangenen Parteitag, das eine Spitzenpolitikerin in sehr schlechtem Licht erscheinen lässt, geht viral. Irina Gaydukova, zur stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt, scheint sich mit Grünen-Politik noch nicht ernsthaft auseinandergesetzt haben. Auf mehrere Fragen zur politischen Ausrichtung hatte die Controllerin am Wochenende in Saarbrücken keine oder nur ausweichende Antworten.