Oskar Lafontaine wird am Samstag 80 „Die Wähler rufen geradezu bei jeder Wahl immer stärker nach einer anderen politischen Partei“

Oskar Lafontaine war Saarbrücker Oberbürgermeister, Ministerpräsident, Bundesfinanzminister und Oppositionsführer im Landtag. Er war Chef zweier Parteien, SPD und Die Linke. Als er sich im März 2022 aus dem Landtag in den Ruhestand verabschiedete, würdigte der damalige Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU) ihn als „eine der ganz großen Persönlichkeiten unseres Landes“. Am Samstag wird Lafontaine 80 Jahre alt. Er lebt mit seiner Frau Sahra Wagenknecht (54) im Merziger Stadtteil Silwingen. Was ihn heute umtreibt, hat er im ersten Teil des SZ-Interviews geschildert. In Teil 2 blickt er auf seine politische Laufbahn zurück.