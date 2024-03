Politik, Polizei, Wissenschaft, Medizin, Schulen Wo im Saarland Frauen das Sagen haben

Analyse | Saarbrücken · Zum Weltfrauentag am Freitag hat die SZ zahlreiche Statistiken ausgewertet. Sie zeigen, in welchen Berufen im Saarland Frauen unterrepräsentiert sind – und in welchen Männer fehlen.

08.03.2024 , 11:08 Uhr

Die Landesregierung hat den gesetzlichen Auftrag, Frauen in Verwaltung zu fördern und sie auch in Leitungspositionen zu bringen. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik