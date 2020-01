Nach Spitzengespräch : Die Internationale Schule kommt später

Auf dem Gelände des Landesinstituts für Pädagogik und Medien (LPM) in Dudweiler soll die internationale Schule errichtet werden, so die Empfehlung nach dem Spitzengespräch. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Das Saarland wartet noch auf grünes Licht für das pädagogische Konzept. Auch die Frage, an welchen Schulen übergangsweise die Internationale Schule untergebracht werden soll, ist noch offen.

Der Start der Internationalen Schule im Saarland verzögert sich. Hatte das Land ursprünglich einen Beginn zum Schuljahr 2020/21 angekündigt, soll die Internationale Schule nun erst zum Schuljahr 2021/22 kommen. Das teilte das saarländische Bildungsministerium am Freitag (17.) mit.

Die Internationale Schule, die als „Anerkannte Europäische Schule“ geplant ist, befindet sich aktuell noch im Genehmigungsverfahren. Das Saarland wartet noch auf das grüne Licht aus Brüssel. Hintergrund für die Verzögerung ist demnach, dass das vorliegende pädagogische Konzept des Bildungsministeriums erst im April vom Obersten Rat der Europäischen Schulen endgültig gebilligt werden wird. Zu spät, um die Schule bereits nach der Sommerpause starten zu lassen.

Dafür geht die Suche nach einem Standort voran: Die Internationale Schule soll am Standort des Landesinstituts für Pädagogik und Medien (LPM) in Saarbrücken-Dudweiler errichtet werden. Das ist die gemeinsame Empfehlung der Staatskanzlei, des Ministeriums für Bildung und Kultur (MBK) sowie der beiden Schulträger, dem dem Regionalverband und der Landeshauptstadt Saarbrücken. Am Mittwoch hatten sich die Verantwortlichen zu einem Spitzengespräch getroffen.

Bis die neue Schule gebaut ist, soll der Schulbetrieb übergangsweise an bestehenden Schulen im Regionalverband aufgenommen werden. Offenbar gibt es hier noch keine Einigung auf die genauen Standorte für den Übergang. Denn in der Mitteilung heißt es: „Hinsichtlich einer Übergangslösung hat man sich nach einer Diskussion über verschiedene Standorte darauf verständigt, noch nicht abschließend geklärte Punkte in den kommenden Wochen zu bearbeiten und bis Ostern eine abgestimmte Lösung zu benennen.“ Geplant ist, dass die Internationale Schule mit den Klassenstufen eins und fünf mit insgesamt vier Klassen starten soll.