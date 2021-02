Kostenpflichtiger Inhalt: Bislang keine Zweidrittelmehrheit im Rundfunkrat : Intendantenwahl beim SR geht in Verlängerung – Grasmück deutlich vorn

Martin Grasmück ist neuer stellvertretender Programmdirektor, Hörfunkdirektor und Leiter des Programmbereiches SR 1 Europawelle/Junge Angebote des Saarländischen Rundfunks, fotografiert am Dienstag (28.04.2015) in Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Kür des Nachfolgers von SR-Intendant Thomas Kleist geht in die Verlängerung. In den ersten drei Wahlgängen beim Treffen des SR-Rundfunkrates in der Saarlandhalle erreichte kein Kandidat die Zweidrittelmehrheit. An diesem Dienstag wird die Wahl fortgesetzt.