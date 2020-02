Saarbrücken Die Juristen im Innenministerium prüfen derzeit, ob der Gewerkschafter mit seiner harschen Kritik an der AfD auf Facebook und einem beigefügten Bild in Polizei-Uniform gegen Gesetze verstoßen hat.

Nach einem AfD-kritischen Facebook-Beitrag mit einem Bild in Polizei-Uniform prüft das saarländische Innenministerium, ob ein Disziplinarverfahren gegen den Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), David Maaß, eingeleitet werden muss.

Nach dem Gesetz hätten Beamte bei politischer Betätigung Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, zudem dürften sich Polizeibeamte in der Öffentlichkeit nicht politisch betätigen, erklärte das Ministerium.

„Aufgrund der genannten gesetzlichen Regelungen und zur Aufklärung des hier in Rede stehenden Sachverhalts werden derzeit ergebnisoffen Verwaltungsermittlungen durchgeführt“, erklärte ein Ministeriumssprecher. „Hinzuweisen ist darauf, dass dabei die belastenden, die entlastenden und die Umstände zu ermitteln sind, die für die Bemessung bedeutsam sind.“ Wenn „zureichende tatsächliche Anhaltspunkte“ vorlägen, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigten, sei von Amts wegen ein Disziplinarverfahren einzuleiten.

Die AfD-Fraktion im Landtag hatte zuvor Sanktionen gefordert. „Wenn ein politischer Wicht von einem Gewerkschafter in Dienstuniform eine Partei, damit ihre frei gewählten Vertreter und deren Millionen Wähler öffentlich anfeindet und diffamiert, dann muss das dienstrechtliche Konsequenzen haben“, so Fraktionsvize Rudolf Müller. Er sprach von „Hass und Hetze in Uniform“.