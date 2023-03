Nach Brandbrief an den Bundeskanzler Jost fordert finanzielle Absicherung der Kommunen in der Flüchtlingskrise

Saarbrücken · In der Sache zum großen Teil richtig, im Tonfall falsch: So bewertet der saarländische Innenminister Reinhold Jost den Brandbrief des Friedrichstahler Bürgermeisters zur Lage der Städte- und Gemeinden in der Flüchtlingskrise. Jost schloss sich dabei der Forderung der Kommunen nach einer bedarfsgerechten Finanzierung der Flüchtlingsversorgung durch den Bund an. Die CDU-Fraktion sieht dagegen auch die Landesregierung in der Pflicht.

09.03.2023, 17:19 Uhr

Ankommende Flüchtlinge in der Landesaufnahmestelle in Lebach. Foto: Ruppenthal