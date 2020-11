Kostenpflichtiger Inhalt: Mit Corona infizierter Häftling randalierte im Gefängnis : Richter und Wachtmeister in Corona-Quarantäne

Symbolbild. Foto: JVA Lerchesflur

Saarbrücken Corona-Alarm in der Justizvollzugsanstalt „Lerchesflur“ in Saarbrücken. Nach Angaben von Justizsprecher Marco Krämer sind derzeit in dem Hochsicherheitsgefängnis acht Beschäftigte, darunter Aufsichtspersonal, an dem Covid-19-Virus erkrankt.