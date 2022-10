Ab kommendem Schuljahr : Informatik als Pflichtfach an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien – So viele Lehrer braucht das Bildungsministerium

Informatik als Pflichtfach an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien – So viele Lehrer braucht das Bildungsministerium

Informatik wird an saarländischen Schulen Pflichtfach. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Saarbrücken Ab dem kommenden Schuljahr erhalten Schüler im Saarland als Pflichtfach Informatik. Das betrifft Gymnasien und Gesamtschulen. Doch wie kommt das Bildungsministerium an genügend Lehrer? Zum Beispiel über Quereinsteiger. Die können sich ab sofort bewerben.

Informatik wird an weiterführenden Schulen im Saarland zum Pflichtfach. Ab dem kommenden Schuljahr wird es an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien eingeführt. Schüler ab der siebten Klasse sollen davon profitieren. Das kündigt ein Sprecher des saarländischen Bildungsministeriums an.