Gegen Enkeltrick und Co. Wie Innenminister Jost ältere Menschen vor Telefonbetrügern schützen will

Innenminister Reinhold Jost (SPD) ist alarmiert. In den ersten drei Monaten dieses Jahres ist die Zahl der Enkeltrickfälle stark angestiegen. Bei sogenannten Enkeltricks versuchen Betrüger, an das Geld von vor allem älteren Menschen zu gelangen, in dem sie zum Beispiel Notsituationen von Angehörigen der Opfer am Telefon vortäuschen. Bis April 2023 sei so schon ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden, so der Innenminister und das Landeskriminalamt (LKA) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag. 2022 gab es laut LKA fast 4000 gemeldete Fälle von versuchtem Telefonbetrug zu Lasten von älteren Menschen. Darunter 200 vollendete Betrugsfälle. In 51 Fällen konnte die Polizei Täter ermitteln.