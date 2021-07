Mitteilung des Statistischen Amtes : Verbraucherpreise im Saarland deutlich gestiegen

Saarbrücken Nach Angaben des Statistischen Amtes Saarland hat sich die Jahresteuerungsrate im Juli auf einen Wert von 3,2 Prozent erhöht. Einen derart hohen Wert gab es das letzte Mal vor fast 13 Jahren.

Höhere Preise für Heizöl und Kraftstoff haben die Verbraucherpreise im Saarland in die Höhe getrieben. Im Juli habe die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 3,2 Prozent gelegen, teilte das Statistische Amt am Donnerstag in Saarbrücken mit.