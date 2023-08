Industriestrompreis Ministerpräsidentin Rehlinger: Das Saarland braucht mehr grünen Strom – und er wird günstig sein

Die energieintensive Saar-Industrie soll bis 2035 klimaneutral werden – und das Saarland will Industriestandort bleiben. Daher seien Investitionen in erneuerbare Energien „Wirtschaftsförderung“, sagt Anke Rehlinger (SPD), Ministerpräsidentin des Saarlandes. Die Energie der Zukunft – grüner Strom aus Solar-, Wind- oder Wasserkraft. An dieser Stelle treffen „Ökonomie und Ökologie“ zusammen, sagt Rehlinger am Dienstag vor Journalisten in Saarbrücken. Denn: „Viele Unternehmen, mit denen wir reden, fragen uns: Gibt es genügend grünen Strom im Saarland, ist er bezahlbar?“ Alle Unternehmen müssten in Zukunft ihren CO 2 -Fußabdruck liefern. „Mit dem Errichten von Windkraftanlagen schützen wir also nicht nur das Klima, sondern auch Arbeitsplätze“, schlussfolgert Rehlinger.